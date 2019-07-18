Pençe’den Yalanla Kaçmaya Çalışıyorlar

Mehmetçiğin kararlılıkla sürdürdüğü Pençe Harekatı ile büyük kayıplar veren terör örgütü, kendisine yakın internet sitelerinden "Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivillere zarar verdiği" iddialarıyla karşıt algı oluşturmaya çalışıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen "Pençe Harekatı" ile bölgede yuvalanan teröristlere ağır kayıplar verdiriliyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre özellikle Irak’ın kuzeyinde yayın yapan terör örgütüne yakın bazı internet siteleri ve basın-yayın organları ise TSK’nın terör örgütlerine yönelik yürüttüğü bu kararlı ve etkili mücadeleyi sekteye uğratmak için çaba harcıyor. Bu kapsamda yaptırılan "Türkiye ordusu sürekli Irak topraklarını bombalıyor" haberleri ile "Türkiye bölgede yaşayan sivillere zarar veriyor" algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Terör örgütü PKK/KCK’ye yakın bazı sözde sivil toplum örgütü üyeleri de TSK’nın başarılı operasyonlarına karşı oluşturulmak istenen olumsuz algıya açıklamalarıyla katkı vermeye çabalıyor. Bunun bir örneğinin 27 Haziran’da yaşandığını ifade eden güvenlik kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerince yerleşim yerlerine ve sivillere zarar vermeksizin gerçekleştirilen harekatla PKK/KCK’nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed’in etkisiz hale getirildiğini anımsattı. Harekatın söz konusu basın-yayın organlarında "4 sivilin öldüğü" ifadeleriyle duyurulduğuna dikkati çeken güvenlik kaynakları, terör örgütüne yakın internet sitelerinde de sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi teröristin öldürüldüğünün açıklandığını belirtti. Karşıt algı oluşturmak için bu tür yalan haberlere sıklıkla başvurulduğunu vurgulayan güvenlik kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivil yerleşim yerlerine ve sivillere zarar vermeksizin harekatlarını icra ettiğini, bu tür haber ve yorumların olumsuz algı oluşturmak, Türkiye’yi uluslararası platformlarda zor durumda bırakmak için maksatlı olarak yapıldığını kaydetti.

(İHA)