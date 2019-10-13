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Pencere demirlerine kafası sıkıştı, itfaiye seferber oldu

İstanbul Fatih’te dışarıyı izlediği sırada pencere demirine kafası sıkışan küçük kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı. Korkudan ağlayan çocuğu ailesi sakinleştirdi.

Asayiş 12.10.2019, 12:46 12.10.2019, 14:28
Pencere demirlerine kafası sıkıştı, itfaiye seferber oldu

İstanbul Fatih’te dışarıyı izlediği sırada pencere demirine kafası sıkışan küçük kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı. Korkudan ağlayan çocuğu ailesi sakinleştirdi.

Olay, Fatih İlçesi Ali Kuşcu Mahallesi’nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde bulunan küçük kız çocuğu, evin penceresinden dışarıyı izlemek isterken pencere dışında bulunan güvenlik demirlerine kafasını sıkıştırdı. Genç kızın ağlama sesi ile durumun farkına varan çevredeki vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkon demirlerini kesici alet ile keserek kız çocuğunun kafasını sıkıştığı yerden kurtardı. Öte yandan küçük kız çocuğunun korktuğu görüldü. Ağlayarak demirlerin arasından çıkarılan küçük kızı, ailesi sakinleştirdi. Olay anları ise itfaiye ekiplerinin kamerası tarafından kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#istanbul #fatih #asayiş
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