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Pencere demirlerine kafası sıkıştı, itfaiye seferber oldu
İstanbul Fatih’te dışarıyı izlediği sırada pencere demirine kafası sıkışan küçük kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı. Korkudan ağlayan çocuğu ailesi sakinleştirdi.
Asayiş 12.10.2019, 12:46 12.10.2019, 14:28
İstanbul Fatih’te dışarıyı izlediği sırada pencere demirine kafası sıkışan küçük kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı. Korkudan ağlayan çocuğu ailesi sakinleştirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkon demirlerini kesici alet ile keserek kız çocuğunun kafasını sıkıştığı yerden kurtardı. Öte yandan küçük kız çocuğunun korktuğu görüldü. Ağlayarak demirlerin arasından çıkarılan küçük kızı, ailesi sakinleştirdi. Olay anları ise itfaiye ekiplerinin kamerası tarafından kaydedildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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