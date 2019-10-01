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Pendik'teki cinayetin zanlısı yakalandı

Pendik'te 23 Haziran'da tartıştığı Adem Perçin'i silahla vurup öldürdükten sonra firar eden şüpheli, saklandığı adrese düzenlenen baskınla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş 01.10.2019, 13:30 01.10.2019, 14:07
Pendik'teki cinayetin zanlısı yakalandı
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İSTANBUL (AA) - Pendik'te tartıştığı Adem Perçin'i (25) tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Haziran'da Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir evde Perçin'in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yürüttüğü çalışmada, 3 aydır firari olan şüpheli Mehmet F'yi saklandığı adrese düzenlediği baskınla olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Mehmet F, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Perçin'in olay günü arkadaşı Mustafa U. ile bir evde alkol alıp eğlendikleri, daha sonra eve Özbek uyruklu iki kadın çağırdıkları, bir süre birlikte eğlenen grup arasında tartışma çıktığı belirlendi. Evden ayrılan kadınların durumu anlattığı Mehmet F. ve arkadaşlarının, konuşmak için Adem Perçin'in evine gittiği, aralarında tartışma çıkması üzerine Mehmet F'nin yanındaki tabancayla Perçin'in başına bir el ateş edip olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Ekipler yaptığı çalışmanın ardından Özbek kadınlara da ulaştı. Suça karışan ve izinsiz çalıştığı belirlenen kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Adem Perçin #Asayiş Şube Müdürlüğü #cinayet #Cinayet Büro Amirliği #pendik
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