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Pendik’te bıçaklı kavga: 2 yaralı
İstanbul’un Pendik ilçesinde yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Saldırganların kaçan kişiyi kovaladıkları anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Asayiş 18.08.2019, 22:43
İstanbul’un Pendik ilçesinde yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Saldırganların kaçan kişiyi kovaladıkları anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
GÖRGÜ TANIĞI: "SALDIRININ SEBEBİ PARA MEVZUSU"
Olayın olduğu anlara tanık olan bir kişi, “Biz duyduğumuz kadarıyla içeride oluyor kavga. Arada para mevzusu olmuş galiba. Birisi kaçarken caminin orada yakalanıyor ve orada bıçaklandı” ifadesini kullandı.(İHA)
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