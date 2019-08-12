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Pendik’te korkutan orman yangını söndürüldü

Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 5 dönümlük arazinin tahrip olduğu yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Asayiş 11.08.2019, 15:55
Pendik’te korkutan orman yangını söndürüldü
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Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 5 dönümlük arazinin tahrip olduğu yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Pendik’te Göçbeyli köyünde saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine ok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yaklaşık 5 dönümlük arazinin tahrip olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiyenin uğraşların sonucunda söndürüldü.

(Halit Arslan/İHA)
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