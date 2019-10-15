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Pendik’te korkutan yangın
Pendik’te bir lokantada çıkan yangın yan taraftaki kuaför dükkanına sıçradı. Yangın nedeniyle çevreye duman yayılırken iki dükkanda hasar meydana geldi.
Asayiş 15.10.2019, 12:45 15.10.2019, 14:19
Pendik’te bir lokantada çıkan yangın yan taraftaki kuaför dükkanına sıçradı. Yangın nedeniyle çevreye duman yayılırken iki dükkanda hasar meydana geldi.
Pendik Yenişehir Mahallesi Millet Caddesi’nde bulunan bir lokantada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan tarafta bulunan kuaför dükkanına sıçradı. Yangın nedeniyle çevreye duman yayıldığı görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Lokantadaki yangına müdahale eden itfaiye, kapalı olan kuaför dükkanına girebilmek için bir süre çaba sarf etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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