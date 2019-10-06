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Pendik’te merdiven altı kahve ve deterjan operasyonu kamerada
Pendik’te merdiven altı diye tabir edilen 2 imalathaneye eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, sağlıksız koşullarda üretilen yaklaşık 900 bin TL değerinde 57 bin adet hazır kahve, 2 ton 600 kilogram toz deterjan, 87 kilogram sıvı deterjan ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 06.10.2019, 11:26
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Ekim günü Pendik’te merdiven altı diye tabir edilen 2 imalathaneye eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 900 bin TL olan 57 bin adet hazır kahve, 2 ton 600 kilogram toz deterjan, 87 kilogram sıvı deterjan, 25 kilogram markasız doluma hazır kahve ham maddesi, 269 bin adet ambalaj, 11 bin 500 adet boş karton kutu, 8 adet imalatta kullanılan dolum ambalajı, paketleme, tarih atma, terazi, lazer yazım makinesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Mutlu Y. (41) ve Mehmet K. (36), savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Operasyon anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı.(İHA)
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