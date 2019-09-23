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Pendik’te orman yangını çıkaran zanlı adliyeye sevk edildi
Pendik’te Aydos Ormanı’nda yangın çıkardığı iddia edilen Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Zanlı adliye girişinde "ben yapmadım" dedi.
Asayiş 23.09.2019, 15:25 23.09.2019, 15:31
Pendik’te Aydos Ormanı’nda yangın çıkardığı iddia edilen Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Zanlı adliye girişinde "ben yapmadım" dedi.
İstanbul Pendik’teki Aydos Ormanı’nı geçtiğimiz Perşembe günü yaktığı iddia edilen ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Y.A., terör örgütüyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülmüştü. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı Y.A., polis ekipleri tarafından İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Y.A. basın mensuplarının ‘Neden yaptınız?’ sorusuna, "Ben yapmadım ki" diyerek cevap verdi. Savcılığa götürülen zanlının ifadesi alınacak.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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