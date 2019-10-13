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Pendik’te otomobil yayaların daldı: 4 yaralı
Pendik’te kontrolden çıkan otomobil, bir araçla çarpışarak otobüs durağına daldı. 1’i ağır 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 12.10.2019, 18:47 12.10.2019, 18:50
Pendik’te kontrolden çıkan otomobil, bir araçla çarpışarak otobüs durağına daldı. 1’i ağır 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlarına arasına daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan araç otobüs durağındaki vatandaşların arasına dalıyor. Aracın çarptığı vatandaşlar savrulurken araç sürücüsü hızla kaçıyor. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.
(Zeki İpek/İHA)
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