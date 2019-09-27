Pendik’te tahliye edilen bina havadan görüntülendi
Pendik’te depremde çatlaklar oluşan 3 katlı bir bina tahliye edildi. Boşaltılan bina havadan görüntülendi.
Asayiş 27.09.2019, 18:06
Pendik Orhangazi Mahallesi’nde 3 katlı bir binada deprem sırasında çatlaklar oluştu. Binanın olduğu bölgeye ihbar üzerine Pendik Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Çatlakların oluştuğu bina belediye ekiplerince boşaltılarak, bina sakinleri dışarı çıkartıldı. Çatlakların oluşması nedeniyle boşaltılan bina drone ile havadan da görüntülendi.(İHA)
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