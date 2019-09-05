Son Dakika
Piyasaya sahte para sürecekti polis yakaladı
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen araştırmada piyasaya sahte para sürmek üzere alan Ercan K. isimli zanlı kıskıvrak yakalandı.
Asayiş 05.09.2019, 17:29
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen araştırmada piyasaya sahte para sürmek üzere alan Ercan K. isimli zanlı kıskıvrak yakalandı.
Ercan K.’nın yapılan üst aramasında 79 adet 100 TL l toplamda 7 bin 900 tl değerinde sahte banknot ele geçirildi. Şüpheli Ercan K.’nin yapılan sicili taramasında da parada sahtecilik konusundan suç kaydının olduğu anlaşıldı. Sahteci Ercan K. emniyetteki sorgusunun ardından Ankara Adliyesi’ne götürüldü. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, Sincan Ceza evine gönderildi.(İHA)