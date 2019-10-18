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PKK/KCK operasyonu: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda yardım, yataklık ile işbirlikçilik yapmaktan gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Asayiş 18.10.2019, 11:25 18.10.2019, 11:42
PKK/KCK operasyonu: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda yardım, yataklık ile işbirlikçilik yapmaktan gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında terör örgütüne yardım ve yataklık ile işbirlikçilik yapan şüpheliler belirlendi. Bunun üzerine Elazığ merkez ve ilçelerde 12 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan 11 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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