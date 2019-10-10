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PKK’lı teröristlerin tüneli görüntülendi

Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Kamışlı kentinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarının kazdığı tüneller görüldü.

Asayiş 10.10.2019, 16:09
PKK’lı teröristlerin tüneli görüntülendi

Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Kamışlı kentinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarının kazdığı tüneller görüldü.

Nusaybin ilçesi Kamışlı kentinde PKK’lı teröristlere ait 2 adet tünel görüntülendi. Tünellerin sınırın sıfır noktasında Nusaybin ve Kamışlı arasında bağlantı olduğu görüldü.

Öte yandan, Kamışlı’dan Nusaybin ilçesinde son 1 saat içerisinde yaklaşık 20 adet havan topu atıldı. Havan topları, sınır duvarlarına düşerken, bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı.

(Beril Solmuşgül - Murat Başal/İHA)
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