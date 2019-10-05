Son Dakika
Milli sporcu Satı Burcu, şampiyonaya veda etti
Engelli dalışçı Beyaz'dan dünya rekoru
Adana'da “tek şişte et pişirme“ rekoru kırıldı
GİSPİR Boat Show Tuzla, kapılarını açtı
Lüks araçla “Drift” yapan arkadaşlara rekor ceza
“Devletin çelik bileği“ne özel video

PKK’nın sözde istihbarat sorumluları etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı dün TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucunda Irak’ın kuzeyine düzenlenen Hava harekatın da etkisiz hale getirilen 6 PKK’lı teröristin sözde İstihbarat sorumluları olduğunu açıkladı.

Asayiş 05.10.2019, 17:22
PKK’nın sözde istihbarat sorumluları etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı dün TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucunda Irak’ın kuzeyine düzenlenen Hava harekatın da etkisiz hale getirilen 6 PKK’lı teröristin sözde İstihbarat sorumluları olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dün TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Hava Kuvvetlerimize ait uçakların ve İHA’ların katıldığı operasyon ile Irak Kuzeyi Gara’da etkisiz hale getirilen 6 bölücü PKK’lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi”

(Mehmet Kalay/İHA)
Yorumlar (0)
21°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
İmsak 05:19
Güneş 06:42
Öğle 12:42
İkindi 15:56
Akşam 18:32
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Konyaspor 7 12
3. Fenerbahçe 7 11
4. Gaziantep FK 6 11
5. Antalyaspor 7 11
6. Malatyaspor 7 10
7. Trabzonspor 6 9
8. Sivasspor 6 9
9. Galatasaray 6 9
10. Başakşehir 6 8
11. Denizlispor 7 8
12. Ankaragücü 6 8
13. Çaykur Rizespor 6 8
14. Kasımpaşa 7 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 7 13
2. Altay 7 12
3. Bursaspor 7 12
4. Ümraniye 6 11
5. Hatayspor 6 11
6. Adana Demirspor 6 10
7. Balıkesirspor 6 10
8. Keçiörengücü 6 10
9. Osmanlıspor 6 10
10. Fatih Karagümrük 6 9
11. İstanbulspor 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 8 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Brighton 8 9
13. Sheffield United 7 8
14. Wolverhampton 7 7
15. Southampton 7 7
16. Everton 7 7
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Levante 8 11
10. Eibar 8 9
11. Valencia 7 9
12. Real Valladolid 7 9
13. Real Betis 8 9
14. Osasuna 7 8
15. Deportivo Alaves 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@