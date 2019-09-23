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Plastik hammaddelerinin bulunduğu bir fabrikada yangın çıktı
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi çevresinde plastik hammaddelerinin bulunduğu bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Asayiş 23.09.2019, 13:24 23.09.2019, 13:38
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi çevresinde plastik hammaddelerinin bulunduğu bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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