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Polis aracı kaza yaptı: 1 şehit, 5 yaralı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde nöbet yerine giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın kaza yapması sonucu 1 polis şehit olurken, 5 polis ise yaralandı.

Asayiş 24.08.2019, 12:57
Polis aracı kaza yaptı: 1 şehit, 5 yaralı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde nöbet yerine giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın kaza yapması sonucu 1 polis şehit olurken, 5 polis ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’ın Dicle ilçesi Kale Emniyet Müdürlüğü özel harekat şube tarafından tutulan kale -1 üs bölgesine giden yolda ilerleyen zırhlı polis aracı kaza yaptı. Kazada araç içerisinde bulunan özel harekat polislerinden 6’si yaralandı. Yaralı polislerden 1’i kaldırdığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olurken, 5 polisin tedavilerinin ise devam ettiği belirtildi.

(İHA)
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