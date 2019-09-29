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Polis baskınından kaçan mülteciler kamerada
Küçükçekmece’de polis ekiplerinin düzenlediği baskında bir grup mülteci, binaların çatısında kaçarken görüntülendi. Mülteci grubundan birisi ise çatıdan düşerek yaralandı.
Asayiş 29.09.2019, 11:51
Küçükçekmece’de polis ekiplerinin düzenlediği baskında bir grup mülteci, binaların çatısında kaçarken görüntülendi. Mülteci grubundan birisi ise çatıdan düşerek yaralandı.
“BU İKİNCİ OLAY, SÜREKLİ YAŞANIYOR”
Olayın görgü tanıklarından Talip Elmas, “Karşı binada hangi uyruklu olduğunu bilmediğimiz mülteciler var. Polis baskın yaptı. O binadan karşıdaki binaya atladılar. Teker teker öteki binaya atladılar. Ayağı kırılan oldu. Buradaki dükkana aldılar. Daha sonrasında ambulansa aldılar. Bu ikinci olay, sürekli yaşanıyor” ifadelerini kullandı.(Tunacan Atalay/İHA)
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