Son Dakika
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
YKS tercih sonuçları açıklandı
Ankara’daki kritik görüşme başladı
MSB: ABD'li askeri yetkililer ile görüşme başladı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
Ankara’da kritik toplantıya yarın devam edilecek
Merkez Bankasından flaş açıklama
FLAŞ Halis Aygün: YKS tercih sonuçlarını bayramdan önce açıklayacağız.
Bahçeli’nin “Dönün” çağrısına Kocaeli’den 2 isim uydu

Polis memurundan duygulandıran davranış 

Konya’da parası çalınan yaşlı ve engelli adam, ifade için gittiği karakolda polis memurları tarafından teselli edilirken, karakolda görevli komiser yardımcısı yaşlı adamın kaybettiği parayı kendi cebinden verdi. Bu davranışın ardından yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı. 

Asayiş 06.08.2019, 22:13
Polis memurundan duygulandıran davranış 

Konya’da parası çalınan yaşlı ve engelli adam, ifade için gittiği karakolda polis memurları tarafından teselli edilirken, karakolda görevli komiser yardımcısı yaşlı adamın kaybettiği parayı kendi cebinden verdi. Bu davranışın ardından yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı. 

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konuşma engelli İbrahim Uğur (76) memleketi Ereğli ilçesinden Konya’ya tedavi olmak için geldi. Hastanedeki tedavisini tamamlayan Uğur, tekrar memleketine dönmek için otobüs terminaline bilet almak için geldiğinde cebinde parasının olmadığını fark etti. Cebinde parasını bulamayan yaşlı adam çevredeki vatandaşlardan yardım isteyerek olay yerine polis çağırdı. Konuşamadığı için parasının çalındığını ve yaşadıklarını kağıda yazarak anlatan İbrahim Uğur, ifadesi alınmak üzere Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürüldü. 

"YAŞLI ADAMA POLİS YARDIM ETTİ" 

Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından bekleme salonuna alınan Uğur’un yanına gelen Selçuklu Ekipler Amirliğinde görevli komiser yardımcısı, yaşlı adamı teselli ettikten sonra cebinden 100 lira çıkartarak yaşlı adama verdi. Polisin bu hareketi karşısında duygulanan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı. O anda yanlarında yine aynı ekip amirliğinde görev yapan başka bir polis memuru ise İbrahim Uğur’u alnından öperek teselli etti. 

"POLİSİN DUYARLI DAVRANIŞI GÜVENLİK KAMERASINDA" 

Gözyaşlarına dayanamayarak yaşlı adama yardım eden polisin bu davranışı ise karakolun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İbrahim Uğur daha sonra polis merkezi komiserinin talimatı ile otogara götürülüp otobüs bileti alınarak memleketine gönderildi. 

(İHA)
Yorumlar (0)
19°
açık
Namaz Vakti 07 Ağustos 2019
İmsak 04:05
Güneş 05:44
Öğle 13:00
İkindi 16:51
Akşam 20:05
Yatsı 21:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@