Polise bombalı saldırı düzenleyen terörist perukla keşif yapmış
Adana’da özel harekat polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında düzenlenen ve 4’ü emniyet personeli 22 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü MLKP üyesi iki teröristten birinin saldırı öncesi peruk takarak keşif yaptığı ortaya çıktı.
Adana’da özel harekat polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında düzenlenen ve 4’ü emniyet personeli 22 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü MLKP üyesi iki teröristten birinin saldırı öncesi peruk takarak keşif yaptığı ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, 25 Eylül Çarşamba günü sabah 07.20’de, Selahattin Eyyübi Mahallesi Kozan Caddesi’nde 4’ü emniyet personeli 22 kişinin hafif yaralandığı özel harekat polislerini taşıyan servise yönelik düzenlenen saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü MLKP üyesi iki teröristten Fırat Ş.’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırı günü başında şapka bulunduğu belirlenen teröristin, saldırıdan bir gün önce ise sabanın erken saatlerinde başında perukla aynı kıyafetle bölgede keşif yaptığı belirlendi. Elinde poşetle kaldırımda yürüyen terörist, sokağa girip gözden kayboluyor.
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:15
|Güneş
|06:38
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:01
|Akşam
|18:38
|Yatsı
|19:56
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2