Polisiz diyerek turisti gasp ettiler, arabayla üzerinden geçtiler

Kendilerini polis olarak tanıtıp turistleri gasp eden, bir turisti hareket halindeki araçtan attıktan sonra otomobille üzerinden geçen iki şüpheli yakalandı. Olaya ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi İskele Sokak’ta 31 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu J.G. (22), bir aracın içerisinde bulunan iki kişi tarafından otomobilin yanına çağrıldı. Aracın içerisinde bulunanlar J.G.’ye ellerinde bulunan sahte “Polis” rozetini göstererek kendisinden araca binmesini istedi. Şüpheliler, J.G.’nin araca binmesinin ardından üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu, bu yüzden arama yapacaklarını söyledi.

TURİSTİ HIZLA GİDEN ARAÇTAN YOLA ATTILAR

Aracı çalıştırarak hareket eden şüpheliler J.G.’nin üzerinde bulunan cüzdan, cep telefonu, altın kolye gibi değerli eşyaları alıp 200 metre kadar ilerledikten sonra J.G’yi hareket halindeki araçtan dışarı attı. Bir anda yola savrulan J.G.’nin üzerinden önce şüphelilerin kullandığı araç, ardından yoldan geçen ve J.G’yi ilk anda fark edemeyen bir başka otomobil geçti. Yerde acılar içerisinde kıvranan J.G.’yi gören sürücü aracından inerek onun yanına geldi ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 personeli, ağır yaralı J.G.’yi ambulansla hastaneye götürdü. Vücudunun birçok yerinde ezilme ve kırıklar olduğu görülen J.G. kaldırıldığı hastanede bir gün boyunca yoğun bakımda tutuldu.

ŞÜPHELİLER AYNI YÖNTEMLE TURİSTLERİ DOLANDIRMAYA DEVAM ETTİ

Olayın ardından iki şüpheli 3’ü Kadıköy 1’i Ataşehir olmak üzere aynı yöntemi kullanarak 4 turisti daha dolandırdı. Kendilerini polis olarak tanıtan şahısların, araçlarına çağırdıkları turistleri içeri aldıktan bir süre sonra değerli eşyalarını alarak otomobilden dışarı attığı öğrenildi.

Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde meydana gelen olayların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, şahısları yakalamak için harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şahısların gerçekleştirdiği 5 olayda farklı araçlar kullandıklarını, bu araçların tamamının kiralık araçlar olduğunu ve araç plakaları üzerinde oynama yapıldığını tespit etti.

2 bin otomobil üzerinde tarama yapıldı, olayda kullanılan araçlar tespit edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, şahısların kullandığı araçlar ve plakaları üzerinde detaylı bir inceleme yaptı. 2 bin otomobil ve plaka üzerinde yapılan geniş kapsamlı taramanın ardından eşkale uyan araçlar tespit edildi. Olaylarda kullanılan araçların tespit edilmesinin ardından şüphelilerin kimliği kısa sürede belirlendi. Polis, kimliği tespit edilen iki şüpheliyi yakalamak için düğmeye bastı ve turistleri dolandırıp gasp eden şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. 1 Eylül Salı günü Ümraniye’de düzenlenen operasyonla Berkan D. (23) ve Yusuf Şinasi U. (23) kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde kendilerini polis olarak tanıtarak turistleri dolandıran iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, hareket halindeki otomobilden dışarı atarak ağır yaralanmasına sebep olduğu J.G.’nin taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, J.G.’nin bir otomobilde bulunan kişilerce yanlarına çağırıldığı, şahısların kimlik göstererek J.G.’nin araca binmesini sağladığı ve daha sonra oradan ayrıldıkları görüldü.

(Yunus Emre Şeker/İHA)