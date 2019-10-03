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Polislere bombalı saldırı düzenleyen terörist için cemevinde tören düzenlendi

Adana’da polislerin taşındığı servis aracına bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü MLKP üyesi teröristlerden Ozan Sökmen’in cenazesi, Maltepe’de cemevinde düzenlenen tören sonrası toprağa verildi. Cenazenin olduğu bölgede polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

Asayiş 03.10.2019, 14:55 03.10.2019, 15:24
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Adana’da polislerin taşındığı servis aracına bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü MLKP üyesi teröristlerden Ozan Sökmen’in cenazesi, Maltepe’de cemevinde düzenlenen tören sonrası toprağa verildi. Cenazenin olduğu bölgede polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

Adana’da 25 Eylül’de polislerin taşındığı servis aracına bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü MLKP üyesi Fırat Şeran ve Ozan Sökmen, kaldıkları hücre evine düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirilmişti. Teröristlerden Ozan Sökmen’in için Maltepe Gülsuyu Cemevinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenaze, Maltepe’deki Gülsuyu Mezarlığına defnedildi. Cenazede terörist Ozan Sökmen’in annesi gözyaşlarına boğuldu. Polis, cenazenin olduğu bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

(Metin Başar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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