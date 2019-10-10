Polisten kaçan şahıs,ekipleri harekete geçirdi
Pendik’te gözaltına alınan şüpheli şahıs, bir araçla polislerden kaçtı. Şahıs aracı Sultanbeyli’de bırakarak kayıplara karıştı. Bölgede bulunan ormanlık alanlar polis tarafından ablukaya alındı.
Asayiş 10.10.2019, 16:25
Pendik’te gözaltına alınan bir şüpheli şahıs, bulduğu bir araç ile polislerden kaçtı. Şahıs, kaçtığı aracı Sultanbeyli’de terk ederek kaçmaya devam etti. Polis ekipleri, aracın bulunduğu bölgedeki ormanlık alan ve bahçeleri abluka altına aldı. Şahsı arama çalışmalarına polis helikopteri de katıldı.(Halit Arslan - Cüneyt Sevindik/İHA)
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