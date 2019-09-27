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Polisten kaçarken kaza yaptı

Edirne’nin Keşan ilçesinde polisin ‘dur’ ikazına uymayan otomobil kaçmaya çalışırken virajı alamayarak kaza yaptı. Hafif yaralanan şahıs, göçmen kaçakçılığı şüphelisi çıktı.

Asayiş 27.09.2019, 08:57
Polisten kaçarken kaza yaptı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde polisin ‘dur’ ikazına uymayan otomobil kaçmaya çalışırken virajı alamayarak kaza yaptı. Hafif yaralanan şahıs, göçmen kaçakçılığı şüphelisi çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Keşan ilçesinde polisin ‘dur’ ikazına uymayan bir otomobil, Malkara istikametine kaçtı. Polisin takip ettiği araç, Malkara Küçük Sanayi Sitesi civarındaki hastane üst geçidi köprüsü yakınlarındaki virajı alamayarak kaza yaptı. Hafif yaralanan sürücü S.G. (39) hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli S.G.’nin göçmen kaçakçılığı olayına karıştığı iddia edildi.

(Hüseyin Tayyar/İHA)
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