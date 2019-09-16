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Polisten kaçtı, park halindeki araca çarptı yakalandı
Elazığ’da polisten kaçan sürücü, kullandığı otomobille cipe çarptı. Sürücüyle birlikte 4 şüphelinin gözaltına alındığı olayda bir polis kazara ateş alan silahla hafif yaralandı.
Asayiş 15.09.2019, 23:13
Elazığ’da polisten kaçan sürücü, kullandığı otomobille cipe çarptı. Sürücüyle birlikte 4 şüphelinin gözaltına alındığı olayda bir polis kazara ateş alan silahla hafif yaralandı.
Kaza yapan aracın sürücüsüyle birlikte 4 şahıs yakalandı. Kovalamaca sırasında bir polis memuru kazara silahının ateş alması sonucu, bacağından hafif yaralandı. Yaralı polis olay yerine sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.(İHA)
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