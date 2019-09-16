Son Dakika
Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
Futbol: Süper Lig - Denizlispor'u Konyaspor durdurdu
Burdur’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Belhanda’dan taraftarlara teşekkür
Ruhani zirve için Türkiye’ye geldi
Antalya’da seraları tehdit eden sazlık yangını korkuttu
Çavuşoğlu: “Bugünkü açıklamamızdan rahatsız olanlar Filistinli kardeşlerimizi katlediyor, alçakça devlet terörizmi uyguluyor bir de utanmadan Cumhurbaşkanımıza saldırmaya yelteniyor“
Kılıçdaroğlu Parti Meclisi Toplantısı öncesinde konuştu
Evlat nöbeti tutan annelerin sayısı her geçen gün artıyor
Samsun’da yemekten dönen aile kaza yaptı: 9 yaralı

Polisten kaçtı, park halindeki araca çarptı yakalandı

Elazığ’da polisten kaçan sürücü, kullandığı otomobille cipe çarptı. Sürücüyle birlikte 4 şüphelinin gözaltına alındığı olayda bir polis kazara ateş alan silahla hafif yaralandı.

Asayiş 15.09.2019, 23:13
Polisten kaçtı, park halindeki araca çarptı yakalandı
banner63

Elazığ’da polisten kaçan sürücü, kullandığı otomobille cipe çarptı. Sürücüyle birlikte 4 şüphelinin gözaltına alındığı olayda bir polis kazara ateş alan silahla hafif yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tiryakiler Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 35 GB 1453 plakalı otomobille polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheli aracı takibe aldı. Çıkmaz sokağa giren otomobil, park halindeki 23 HS 099 plakalı cipe çarparak durabildi.

Kaza yapan aracın sürücüsüyle birlikte 4 şahıs yakalandı. Kovalamaca sırasında bir polis memuru kazara silahının ateş alması sonucu, bacağından hafif yaralandı. Yaralı polis olay yerine sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)
Yorumlar (0)
11°
açık
Namaz Vakti 16 Eylül 2019
İmsak 04:58
Güneş 06:23
Öğle 12:49
İkindi 16:19
Akşam 19:05
Yatsı 20:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 3 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Keçiörengücü 4 8
4. Hatayspor 3 7
5. Fatih Karagümrük 3 7
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. Bournemouth 5 7
9. West Ham 4 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Newcastle 5 4
18. Aston Villa 4 3
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@