Pompalı tüfekle bekleyip dehşet saçtı
Adana’da 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı olaya karıştığı ileri sürülen 3 kişi tutuklandı. Pompalı tüfekli dehşet anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Adana’da 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı olaya karıştığı ileri sürülen 3 kişi tutuklandı. Pompalı tüfekli dehşet anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesinde 5 Ağustos günü meydana geldi. İddiaya göre iki yıl öncesine kadar Muhammet Sefa K. (19), Selçuk F. (26) çok samimi arkadaştı. Ancak Muhammet Sefa K.’nın kız arkadaşıyla Selçuk F. evlenince arkadaşların arası bozuldu. Muhammet Sefa K. bu nedenle mahallede Erkan E. (24) ve onun arkadaşlarıyla dostluk kurmaya başladı. Bunun üzerine Selçuk F., Erkan E. diğer şahısların yanına gelerek Muhammet Sefa K. ile arkadaşlık yapmamalarını onu kollamamalarını söyledi. Bu duruma karşı gelen Erkan E. ve Selçuk F. arasında tartışma çıktı. Selçuk F. bir süre sonra Erkan E.’nin kayınvalidesinin evine silahla ateş edip onları tehdit ettiği ileri sürülerek tutuklandı.
Şahıslar olay yerinden 4 yaşındaki çocuğu da alarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Selçuk F. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olaydan hemen sonra harekete geçip zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle zanlıların isimleri tespit edilip gözaltına alındı.
Emniyette sorgulandıktan sonrada adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklandı, Arda Ş. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.(İHA)
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