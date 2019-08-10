Pompalı tüfekle bekleyip dehşet saçtı

Adana’da 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı olaya karıştığı ileri sürülen 3 kişi tutuklandı. Pompalı tüfekli dehşet anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesinde 5 Ağustos günü meydana geldi. İddiaya göre iki yıl öncesine kadar Muhammet Sefa K. (19), Selçuk F. (26) çok samimi arkadaştı. Ancak Muhammet Sefa K.’nın kız arkadaşıyla Selçuk F. evlenince arkadaşların arası bozuldu. Muhammet Sefa K. bu nedenle mahallede Erkan E. (24) ve onun arkadaşlarıyla dostluk kurmaya başladı. Bunun üzerine Selçuk F., Erkan E. diğer şahısların yanına gelerek Muhammet Sefa K. ile arkadaşlık yapmamalarını onu kollamamalarını söyledi. Bu duruma karşı gelen Erkan E. ve Selçuk F. arasında tartışma çıktı. Selçuk F. bir süre sonra Erkan E.’nin kayınvalidesinin evine silahla ateş edip onları tehdit ettiği ileri sürülerek tutuklandı.

Selçuk F. olaydan 20 gün önce cezaevinden çıktı. Çıkar çıkmazda Erkan E. ve arkadaşlarıyla görüşmek istedi. Bunun üzerine Erkan E. yanına aldığı Gökhan T. (22), Arda Ş. (19) ile birlikte Sümer Mahallesinde Selçuk F.ile konuşmaya gitti. Erkan E. yanında 4 yaşındaki oğlu S.C.E.’yi de getirdi. Selçuk F. ise yanında Murtaza Ö. (28), Halit A. (26) ile birlikte geldi. Taraflar bir oto parkta buluştu. Bu sırada Muhammet Sefa K.’da elinde pompalı tüfekle oto parkın hemen yan tarafında beklemeye başladı. Erkan G., ile Selçuk F. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Gökhan T. bıçak, Erkan E. ve Arda Ş. ise sopalarla karşı tarafa saldırdı. Bu sırada kavga çıktığını gören Muhammet Sefa K. ise beklediği yerden pompalı tüfekle gelerek Selçuk F. ve diğer şahıslara ateş etti. Açılan ateş sonucu Selçuk F., Murtaza Ö. Halit A. ve Erkan E.’nin 4 yaşındaki oğlu S.C.E. yaralandı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Şahıslar olay yerinden 4 yaşındaki çocuğu da alarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Selçuk F. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olaydan hemen sonra harekete geçip zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle zanlıların isimleri tespit edilip gözaltına alındı.

Emniyette sorgulandıktan sonrada adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklandı, Arda Ş. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(İHA)