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Raflardan düşen tabakalardan masanın altına sığınarak kurtuldu
İstanbul’da dün yaşanan deprem sırasında depreme iş yerinde yakalanan bir kişi, raflardan düşen tabaklardan masanın altına sığınarak korundu. Görüntüler depremin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Asayiş 27.09.2019, 12:52 27.09.2019, 13:16
İstanbul’da dün yaşanan deprem sırasında depreme iş yerinde yakalanan bir kişi, raflardan düşen tabaklardan masanın altına sığınarak korundu. Görüntüler depremin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
İstanbul’da dün yaşanan depremde yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Depremin ardından bugün sosyal medyada paylaşılan görüntüler depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Depreme iş yeri içerisinde çalışanlar ile yakalanan bir kişi raflardan üzerine düşen tabaklardan oturduğu masanın altına sığınarak kurtuldu. Yaşlı adamın korkuyla bir süre masanın altında beklediği görüldü. Öte yandan görüntülere diğer çalışanların hızla iş yerinden uzaklaştığı da görüldü.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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