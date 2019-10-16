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Rasulayn’da çatışmalar yeniden başladı
Barış Pınarı Harekatı’nın yürütüldüğü Rasulayn’da dün gece kesilen çatışmalar bu sabah saatlerinde yeniden başladı.
Asayiş 16.10.2019, 10:48 16.10.2019, 11:27
Barış Pınarı Harekatı’nın yürütüldüğü Rasulayn’da dün gece kesilen çatışmalar bu sabah saatlerinde yeniden başladı.
Türkiye’nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’nın sürdüğü ve gece sessizliğin hakim olduğu Rasulayn’da sabahın ilk ışıkları ile birlikte çatışmalar yeniden başladı. Özellikle meskun mahalde meydana gelen çatışmaların yanı sıra Türk topçu bataryaları, çok namlulu roket atar ve obüslerle PKK/YPG hedefleri vuruluyor.
(SD-HA-Y)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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