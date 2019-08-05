Rize’de 1 kişi sel sularına kapılarak kayboldu

Rize’de etkili olan şiddetli yağış sonrasında Salarha beldesinde bir araç dere taşması sonucunda sele kapıldı, araçta bulunan 2 kişi kurtarılırken, 1 kişi sel sularında kayboldu.

Rize’de akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Salarha beldesinde bir araç derenin taşması sonucunda sel sularına kapıldı. Araçtaki 2 kişi kurtarılırken, Hüseyin Çap’ın sel sularına kapılarak kaybolduğu iddia edildi. Hüseyin Çap için arama çalışmaları başlatıldı.

Olay anını gören Dinçer Topal isimli vatandaş yaptığı açıklamada, “3 araba peş peşe gidiyordu. Bir tanesi sola doğru yanaştı iyice. Bağırdık. Aracı yola almaya çalışıyordular. Su bir anda geldi aldı onu. İki kişiyi kurtardık, bir kişiyi su aldı. Araçtakileri kurtardık. Aracı gördük, bağırdık. Bir kişi aracı dayanıyordu. Su baya artmıştı. Aracı kurtarmak için dayanırken çukura düştü. Suya kapılarak, su aldı getirdi onu. Sadece kafasını gördüm.” dedi.

Öte yandan bölgede şiddetli yağmur devam ediyor.

“SON 3 SAATTE METREKAREYE 120 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ”

Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, meydana gelen sel felaketinin ardından Salarha Beldesi’nden yaptığı açıklamada son 3 saatte bölgede metrekareye 120 kilogram yağmurun düştüğünü ifade etti.

Rize’de akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sonrasında Salarha Beldesi’nde bir araç sel sularına kapıldı. Araç içerisinde bulunan iki kişi kurtarılırken, bir kişinin de sel sularına kapıldığı iddia edildi. Gerçekleşen sel felaketi sonrasında olay yerine giden Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, kaybolan vatandaş için arama kurtarma çalışmalarının başladığını ifade etti.

Dalkıran burada gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Gün içerisinde yoğunlaşan bir kuvvetli yağış gerçekleşti. Son 3 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştüğünü biliyoruz. Saat 22.00 sularında 3 vatandaşımızın bulunduğu bir araçtan iki vatandaşımız kurtuldu, bir vatandaşımızındı sel sularına kapıldığına dair teyide ihtiyaç bir bilgi var elimizde. Arama kurtarma ekiplerimiz vatandaşımızı hemen aramaya başladı. Yollarda meydana gelen kapanmalara müdahale ettik. Gece 01.00 itibariyle yağışların yoğunlaşmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz.”

(İHA)