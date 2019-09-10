Rize’de stat inşaatı bir mahallenin kaymasına neden oldu

Rize merkeze bağlı Kendirli Beldesi’nde yapılması planlanan stat inşaatının mahallenin kaymasına neden olduğu iddia edildi.

Beldenin Orta Mahallesi’ndeki stadın çalışmalarının başlamasıyla toprakta çökmeler olduğunu, evlerin yan yatmaya başladığını ve mezarların yönlerinin bile değiştiğini dile getiren mahalle sakinleri, yetkililerin mağduriyetlerine duyarsız kaldığını iddia etti.

Mahalle sakinlerinden Adem Alkılıç, yaptığı açıklamada "Stat inşaatı başladıktan bir müddet sonra bir ev yıkıldı, öteki hasar gördü, en son da benim ki hasar gördü. Benim evim projeli bir evdir. İstanbul’daydım ben, altında arabam vardı, geldim arabamı da aldım. Bu stat inşaatından dolayı zarar gördü evim. Müracaat edince Ankara’dan insanlar geldi, ilgilendiler. Vali AFAD müdürünü aradı müdür de ’327 bin liraya ev verelim’ diyor. Bizim onu ödeyecek bir durumumuz yok, ödeyebilenler aldı zaten. Burada bir mağduriyet var, bizim evlerimize hiç değer vermiyorlar. Tehlikeyi göze alarak eve girip çıkıyoruz, diğer türlü mümkün değil” dedi.

İnşaatan önce zemin etüdü yapıldığında fora kazık çakılmadan inşaatın başlatılmaması gerektiğinin söylendiğini fakat uyarıların dikkate alınmadığını iddia eden Alkılıç “Ankara’dan gelen arkadaşlar burada inceleme yaptılar. Burası 200 yıl önce kaygan bir yermiş fakat oturmuş. Stat inşaatının başlamasıyla da tekrar tetiklemiş. Buranın zemin etüdü yapıldığı zaman kazık çakılmadan burada hiçbir işlem yapılamayacağını mühendisler söylemiş fakat sağ olsun arkadaşlar biz bu duruma düştükten sonra kazık çakmaya başladı. Stadın olmasına biz kesinlikle karşı değiliz ama bizde burada mağdur olduk. Devletten bu konuda yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"EVİ SIRTIMDA TAŞIYARAK YAPTIK"

Evin inşaatında malzemeleri sırtında taşıdığını ve o yüzden kendisi için anısı olduğunu dile getiren Fatma Alkılıç ise “Bu evi sırtımda taşıyarak yapmışız. Çocuğum küçüktü, gece yarıları sırtımda malzeme taşıdığım bir evdir. Bunun bedeli ödenemez. Çocuklarım için bir evdi, 3 oğlum var 3’ü de evli, evleri yok, mağdurlar. Çocuklarım evsizlik nedeniyle Rize’ye giremiyorlar. Aşağıdan 500 kilogram çay topladığımız bir yere belediye iş makineleriyle girdi, hala daha karşılığı ödenmedi” diye konuştu.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Yusuf Can isimli bir başka mahalle sakini ise yaşadıkları karşısında hakkını helal etmediğini dile getirerek “Stat inşaatı başalmadan önce burası dümdüz bir araziydi. Sonra inşaat başladı ve burada bir heyelan olmuş. Arazinin altından bir su çıkıyor, kanal yapmışlar kanala bağlamamışlar. Boruları ben döşedim az önce. Mağduruz yani, müracaat ettiğimiz kişiler zararınızı vereceğiz diyor ama mağduruz. Allah’ından bulsunlar, ben kimseye hakkımı helal etmiyorum. Kimse bizi muhatap almıyor. Söylediklerine göre afet bölgesi ilan edilmiş burası ama yine bir şeyler söylersin mal sahiplerine. Gittikçe batıyor burası” şeklinde konuştu.

(İHA)