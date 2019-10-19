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Sabiha Gökçen'de 3 milyon 258 bin lira değerinde 179 adet cep telefonu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda 3 milyon 258 bin lira değerinde 179 adet cep telefonu ele geçirildi.

Asayiş 19.10.2019, 12:28 19.10.2019, 13:08

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda 3 milyon 258 bin lira değerinde 179 adet cep telefonu ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen yolcular risk analizine tabi tutuldu.

Ticaret Bakanlığı kullanımındaki İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sisteminde yer alan verileri inceleyen ekipler, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye gelecek uçakta seyahat eden Fas uyruklu üç yolcuyu riskli olarak değerlendirdi.

Söz konunu şahıslar, Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmelerinin ardından gerekli güvenlik önlemleri alınarak İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince uzaktan takibe alındı.

Şahıslar “gümrüğe tabi eşyam yoktur” anlamına gelen yeşil hattan çıkıp Türkiye’ye giriş yapmak üzere iken Gümrük Muhafaza ekiplerince durduruldu.

X-ray taramasına sevk edilen şahısların valizleri içerisinde çok sayıda elektronik eşya olduğu tespit edildi. Yapılan inceleme neticesinde 6 valizde toplam 3 milyon 258 bin Türk lirası değerinde 179 adet en son teknoloji ürünü, tanesi yaklaşık 14 bin liraya satılan cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#cep telefonu #Sabiha Gökçen Havalimanı
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