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Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu

Bursa’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bursa Mudanya yolu göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı. Şehir merkezinde yağmura hazırlıksız yakalanan 6 kadının poşetle sağanak yağıştan korunmaya çalışması ilginç görüntü oluşturdu.

Asayiş 17.08.2019, 15:12
Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu

Bursa’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bursa Mudanya yolu göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı. Şehir merkezinde yağmura hazırlıksız yakalanan 6 kadının poşetle sağanak yağıştan korunmaya çalışması ilginç görüntü oluşturdu.

Bursa’da Valilik dün uyarı yapmıştı. Öğle saatlerinde sağanak yağışla birlikte fırtına etkili oldu. Sağanak yağmura, bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Aşırı yağmur sebebiyle vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı. Bazıları ise, yağmura aldırış etmeden yoluna devam etti.

TEYZELER KAFALARINA POŞET GEÇİRDİ

Öte yandan kameraya yansıyan ilginç görüntülerde 6 kadının başına poşet geçirdiği görüldü. Yağmurdan korunmak için başlarına poşet geçiren kadınlar, ilginç görüntü oluşturdu. Yağmur sebebiyle vatandaşların ıslanmamak için koşturmaları da kameraya yansıdı.

MUDANYA YOLU GÖLE DÖNDÜ

Şiddetli yağmur sebebiyle sel suları altında kalan Mudanya Bursa yolunda trafik durma noktasına geldi. Karayolları ekipleri rögar ve mazgalları temizlemeyince yollar göle döndü. Araç sürücüleri ise karayolunun göle dönmesi sebebiyle ilerlemekte güçlük yaşadı. Araçlarına su dolan bazı sürücüler ise hasar sebebiyle karayolları yetkililerine tepki gösterdi.

(Ahmet Faruk Çabuk - Abdullah Çibir-Burak Türker/İHA)
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