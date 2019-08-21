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Sağanak yağış Kocaeli’yi etkisi altına aldı
Kocaeli’de sabah saatlerinde başlayan ve tüm kentte etkili olan sağanak yağış sonrasında yol, iş yeri ve evlerde su baskınları yaşandı.
Asayiş 21.08.2019, 10:36
Kocaeli’de sağanak yağış etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan ve tüm ilçelerde etkili olan yağış, hayatın olumsuz yönde etkilenmesine neden oldu. Yaşanan yağış sonrasında İzmit ilçesinde bazı yollarda su baskınları yaşandı. Yaşanan su baskınları nedeni ile araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yaşanan yağış nedeni ile Körfez, Başiskele ilçelerinde bulunan ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Büyükşehir, itfaiye ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri su baskınlarının yaşandığı iş yeri, ev ve yollarda su tahliyesi yaparak herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.(Murat Kanber - Cihan Atik/İHA)
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