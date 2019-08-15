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Sahaya atlayan Youtuber hakkında karar

UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş 15.08.2019, 17:07 15.08.2019, 17:16
Sahaya atlayan Youtuber hakkında karar
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UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş Park’ta dün akşam Liverpool ile Chelsea arasındaki UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşının savcılık sorguları tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından öğlen saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edilen Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı ’izinsiz sahaya girmek’ ve ’izinsiz sahaya girmeye iştirak etmek’ suçlarından savcılığa ifade verdi.

Savcılık, ifadelerinin ardından 5 şüpheliyi yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevk etti.

Nöbetçi hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda 5 şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Öte yandan 5 şüpheliye 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine dair yasa kapsamında Spor Müsabakalarını Seyirden Men cezası verildiği kaydedildi.

(Melike İnal /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#Chelsea #Liverpool #UEFA Süper Kupa finali #Ali Abdülselam Yılmaz #asayiş #saha #Youtuber
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