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Sahte bekçiyi gerçek polis yakaladı

Adana’da bekçilik sınavına giren ancak kazanamayan bir kişi, bekçi kıyafeti giyip ruhsatsız silahını da beline takıp arkadaşıyla birlikte gezerken polise yakalandı.

Asayiş 16.08.2019, 11:32

Adana’da bekçilik sınavına giren ancak kazanamayan bir kişi, bekçi kıyafeti giyip ruhsatsız silahını da beline takıp arkadaşıyla birlikte gezerken polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Araştırma ekipleri devriye görevi yaparken bir akaryakıt istasyonuna uğradı. Polis, burada otomobil içinde bulunan biri bekçi kıyafetli iki kişiden şüphelendi. Araştırma ekipleri, bekçiler gece görev aldığı için şahsın sahte bekçi olabileceğini düşünerek olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler üzerinde bekçi kıyafeti olan Baran Y. (22) ile Onur A.’nın (18) yanına geldi. Polis Baran Y.’ye "nerede görev yapıyorsun" diye sordu. Baran Y. polise Rüzgarlı Tepe’de görev yaptığını söyledi. Polis bunun üzerine şahsa sicilini sorunca Baran Y., "Sicil ne ağabey ben sicil bilmem" diye yanıt verince polis, bekçi kimliğini istedi. Ancak Baran Y. onu da gösteremeyince polis iki şahsı otomobilden indirip arama yaptı. Yapılan aramada Baran Y.’nin üzeriden ruhsatsız silah ve kelepçe çaktı. Onur A.’nın üzerinden ise kuru sıkı tabanca çıktı. Polis iki şahsı da gözaltına alıp emniyete götürdü. Bekçi kıyafetli Baran Y.’nin ifadesinde daha önce bekçilik sınavına girdiğini en büyük hayalinin bekçi olmak olduğunu ancak sınavı kazanamadığını, bekçi kıyafetini de o zaman aldığını belirterek, "Bugün de ruhsatsız tabancamı yanıma aldım onu yakalatmamak için bekçi kıyafetimi giydim" dediği öne sürüldü. Baran Y. ifadesi alındıktan sonra "Kamu görevini usulsüz üstlenme ve ruhsatsız silah bulundurma" diğer şahıs da "kuru sıkı tabanca" bulundurmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılar serbest kaldı.

(Fatih Keçe - Süleyman Cenk İdaye /İHA)
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