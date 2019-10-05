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Saldırı hazırlığındaki 3 terörist daha yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda Diyarbakır’da sansasyonel eylem yapacakları tespit edilen 2 teröristin hazırladıkları bombalar ile birlikte yakalandıklarını duyurmuştu. Yapılan duyurunun ardından devam eden operasyonlar kapsamında 3 terörist daha yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 05.10.2019, 16:16
Saldırı hazırlığındaki 3 terörist daha yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda Diyarbakır’da sansasyonel eylem yapacakları tespit edilen 2 teröristin hazırladıkları bombalar ile birlikte yakalandıklarını duyurmuştu. Yapılan duyurunun ardından devam eden operasyonlar kapsamında 3 terörist daha yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır’da dün merkez Bağlar ilçesinde iç güvenlik operasyonları kapsamında dün sansasyonel eylem yapacakları belirlenen ve patlayıcılarla birlikte yakalanan 2 teröristin sorgusu devam ederken polis operasyonlarını sürdürüyor.

3 Terörist Daha Yakalandı

Yakalanan teröristlerle bağlantısı olduğunu belirleyen güvenlik güçleri 3 ayrı adrese daha operasyon düzenledi. Operasyonda patlayıcılarla yakalanan 2 teröristle doğrudan bağlantısı bulunan 3 kişi daha yakalandı. Hazırladıkları bombalarla kentte sansasyonel eylem yapacakları belirlenen 5 kişinin Diyarbakır Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları sürüyor.

(Sedat Irmak/İHA)
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