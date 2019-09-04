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Samandağ’da 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 200 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Asayiş 04.09.2019, 21:27
Samandağ’da 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 200 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Karaçay Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yaylıca Mahallesi’nde arazi arama tarama faaliyeti sırasında kamu arazilerinde ekilmiş 200 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Kenevirlerin imha edildiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(Alican Gümüş - Onur Akbulut/İHA)
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