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Samandağ’da 200 kök Hint keneviri ele geçirildi
Hatay’ın Samandağ ilçesinde 200 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Asayiş 04.09.2019, 21:27
Alınan bilgiye göre, Karaçay Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yaylıca Mahallesi’nde arazi arama tarama faaliyeti sırasında kamu arazilerinde ekilmiş 200 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Kenevirlerin imha edildiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.(Alican Gümüş - Onur Akbulut/İHA)
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