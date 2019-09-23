Son Dakika
Çankayalı çocuklar, "İklim Şenliği"nde buluştu
Dikkat! hormonlu gıdalar gençlerin baş belası!
Dikkat! Hackerler araç takip cihazlarına sızıyor
Beyin kanaması geçiren asker şehit oldu
İnternet’ten tatil aldı, hayatının şokunu yaşadı
Japonya Tapah Tayfunu’na teslim: 400 uçuş iptal edildi
İstanbul’da motosikletle trafikte terör estiren magandalar yakalandı
Yurtta hava durumu: 22 Eylül 2019
Sefaköy D-100 karayolu Topkapı istikametinde iki araç çarpıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı

Samandağ’da bitki örtüsü yangını

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir restoran yakınında çıkan bitki örtüsü yangını büyümeden söndürüldü.

Asayiş 22.09.2019, 21:16 23.09.2019, 09:39
Samandağ’da bitki örtüsü yangını
banner63

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir restoran yakınında çıkan bitki örtüsü yangını büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Koyunoğlu Mahallesi’nde henüz bilinmeyen nedenle yangını çıktı. Yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın restorana yaklaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #yangın #Samandağ #hatay
Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 23 Eylül 2019
İmsak 05:07
Güneş 06:30
Öğle 12:46
İkindi 16:10
Akşam 18:51
Yatsı 20:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Denizlispor 5 8
5. Çaykur Rizespor 5 8
6. Galatasaray 5 8
7. Malatyaspor 5 7
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@