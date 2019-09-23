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Samandağ’da bitki örtüsü yangını
Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir restoran yakınında çıkan bitki örtüsü yangını büyümeden söndürüldü.
Asayiş 22.09.2019, 21:16 23.09.2019, 09:39
Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir restoran yakınında çıkan bitki örtüsü yangını büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Koyunoğlu Mahallesi’nde henüz bilinmeyen nedenle yangını çıktı. Yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın restorana yaklaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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