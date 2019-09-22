Samandağ’da bitki örtüsü yangını

Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan zeytinlik bahçesinde bulunan bitki örtüsü yangını büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Tekebaşı Mahallesi’nde henüz bilinmeyen nedenle bitki örtüsü yangını çıktı. Yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

(İHA)