Samandağ’da orman yangını

Hatay’ın Samandağ ilçesinde orman yangını meydana geldi. Yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Şükrü Kanatlı Mahallesi’nin yakınlarında bulunan ormanlık arazide henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı. İhbar üzerine noktaya Orman İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında, rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

(Alican Gümüş/İHA)