Samsun'da DEAŞ operasyonu
Operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 15.10.2019, 10:20 15.10.2019, 10:54
SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 zanlı yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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