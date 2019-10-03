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Samsun'da silahla yaralama anı güvenlik kamerasında

Samsun'un Canik ilçesinde silahla yaralama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 03.10.2019, 18:12 03.10.2019, 18:32
Samsun'da silahla yaralama anı güvenlik kamerasında
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SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde silahla yaralama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde H.S'nin kullandığı motosiklette bulunan E.K, daha önceden husumetli olduğu C.A. ile tartışmaya başladı.

C.A. tartışmanın ardından ağabeyi Y.E.A'nın motosiklet dükkanına yöneldiği sırada E.K. yanında bulunan tabancayla 8 el ateş etti.

İş yerinde bulunan Y.E.A. bacağından yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan H.S. ve E.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iş yerine motosikletli iki kişinin geldiği, C.A. ile tartışan E.K'nin ateş ettikten sonra kaçtığı görülüyor.

#Canik #Güvenlik Kamerası #samsun #silahla yaralama
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