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Sancaktepe'deki cinayetin zanlısı tutuklandı

Sancaktepe'de Emrullah Yıldırım'ı (27) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş 09.10.2019, 11:40 09.10.2019, 11:55
Sancaktepe'deki cinayetin zanlısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de Emrullah Yıldırım'ı (27) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 Ekim'de Veysel Karani Mahallesi'nde bir araç içerisinde Emrullah Yıldırım'ın silahla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Murat A. (23) 7 Ekim'de Sancaktepe'de polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli Murat A. ile Yıldırım arasında eskiye dayalı husumet bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamera kayıtlarında, Yıldırım'ın otomobili bir yere park ettiği sırada önündeki araçta bekleyen şüphelinin koşarak geldiği ve tabancayla ateş ettiği görülüyor.

Öte yandan maktul Emrullah Yıldırım'ın "uyuşturucu", "otodan hırsızlık", "tehdit", "yaralama" suçlarından 47, şüpheli Murat A'nın, "uyuşturucu", "yaralama", "otodan hırsızlık" suçlarından 8 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#cinayet #Cinayet Büro Amirliği #Emrullah Yıldırım #asayiş #Asayiş Şube Müdürlüğü
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