Sancaktepe’de annesini öldüren şahıs tutuklandı
Sancaktepe’de annesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs ve arkadaşı, “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.
Sancaktepe’de annesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs ve arkadaşı, “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.
Uyuşturucu maddenin etkisiyle bayıldığını söyleyen zanlı, “Kendime geldiğimde annem ölmüştü. Kimin öldürdüğünü bilmiyorum. Kendim yaptım ya da yapmadım diyemem. Uyuşturucu etkisinde olduğum için kesin konuşamıyorum. Çok üzgünüm, ben annemi çok seviyordum” dedi.
Sancaktepe Kemal Türker Mahallesi’nde geçtiğimiz Salı günü Cihan T. (27), annesi Naciye T.’yi (57) kafasına sert bir cisimle vurarak öldürmüştü. Olaydan 2 gün sonra Cihan T. ve arkadaşı Ferdi Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
“ANNEM ARKADAŞLARIMIN EVE GELMESİNİ İSTEMİYORDU”
“ANNEMİ ÇOK SEVİYORDUM, ÜZGÜNÜM”
Bir süre sonra uyuşturucunun etkisiyle bayıldığını söyleyen şüpheli, “Kendime geldiğimde odadan çıkıp eve baktım, Ferdi’nin evden ayrılmış olduğunu fark ettim. Kapıyı açtığımda annemin yerde yattığını gördüm. O anda tepki veremedim. Ben odaya geçtiğimde annem ölmüştü. Kimin öldürdüğünü bilmiyorum. Kendim yaptım ya da yapmadım diyemem. Uyuşturucu etkisinde olduğum için kesin konuşamıyorum. Çok üzgünüm, ben annemi çok seviyordum” diye konuştu.
ARKADAŞI SUÇLAMALARI REDDETTİ
Arkadaşı Ferdi Ş. ise, Cihan T. ile birlikte uyuşturucu madde satın alıp kullandıklarını söyleyerek, “Annesinin öldüğünü bilmiyorum. Olay anını hatırlamıyorum. Evden birlikte ayrıldık. Suçu ben işlemedim, ben bir insana kıyamam” diyerek suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme, Cihan T. ve Ferdi Ş.’yi “kasten öldürme” suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.(Gamze Erdemir/İHA)
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