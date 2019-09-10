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Sancaktepe’de okulda yangın paniği

Sancaktepe’de bir lisede elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Okuldaki öğrenciler hızla dışarı çıkarılırken büyük panik yaşayan bir öğrenci gözyaşlarına boğuldu.

Asayiş 10.09.2019, 17:46 10.09.2019, 17:54
Sancaktepe’de okulda yangın paniği
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Sancaktepe’de bir lisede elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Okuldaki öğrenciler hızla dışarı çıkarılırken büyük panik yaşayan bir öğrenci gözyaşlarına boğuldu. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Sancaktepe’de Yenidoğan Çok Programlı Anadolu Lisesinde saat 16.30 sıralarında bodrum katında elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. O sırada okulda bulunan öğrenciler yangın nedeniyle büyük panik yaşadı. Öğrenciler okuldan hızla dışarı çıkarılırken durum itfaiyeye bildirildi. Yangın nedeniyle paniğe kapılarak gözyaşlarına boğulan bir kız öğrenci, olay yerindeki ambulansa götürülerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri elektrik panosunda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Olaya tanık olan bir vatandaş, “Öğretmenlerimiz tedbirli olduğu için çocukları hemen çıkartmışlar, sıkıntılı bir şey yok. Geçiyordum buradan ufak bit hareketlilik gördüm. Söndürdüler, sıkıntı yok” dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Okulda yangın #asayiş #Sancaktepe #Elektrik kontağı
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