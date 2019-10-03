Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 3 ölü
Şanlıurfa'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa-Mardin kara yolunun Osmanbey Yerleşkesi yakınlarında 63 YV 162 plakalı otomobile henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa-Mardin kara yolunun Osmanbey Yerleşkesi yakınlarında 63 YV 162 plakalı otomobile henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, araçtaki Ahmet Kubat, Hüseyin Kubat ve Mehmet Ali Elvan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlamasının ardından cesetler Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınları bölgeye geldi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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