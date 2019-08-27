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Şanlıurfa’da 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi

Şanlıurfa’da Osmanlı Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 27.08.2019, 15:13 27.08.2019, 15:34
Şanlıurfa’da 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi

Şanlıurfa’da Osmanlı Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Osmanlı Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi. Olayda 2 şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#gümüş sikke #osmanlı dönemi #asayiş #Şanlıurfa
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