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Şanlıurfa’da düğünde maganda dehşeti
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düğünde havaya ateş eden maganda davulcu ile düğünde halay çeken bir genci vurdu. Davulcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken yaralının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Asayiş 26.09.2019, 21:35
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düğünde havaya ateş eden maganda davulcu ile düğünde halay çeken bir genci vurdu. Davulcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken yaralının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Davulcu ile yaralının kimin silahından çıkan kurşunlarla vurulduklarını belirlemek için çalışma devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.(İHA)
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