Şanlıurfa’da düğünde maganda dehşeti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düğünde havaya ateş eden maganda davulcu ile düğünde halay çeken bir genci vurdu. Davulcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken yaralının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Küçük Mutlu Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre halay çekildiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce düğünde silahla havaya ateş açıldı. Seken mermilerin başına isabet ettiği düğün davulcusu Yılmaz Sağın (30) ve halayda oynayan Hüseyin D. (16) yaralandı. Ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan davulcu Yılmaz Sağın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Hüseyin D.’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri düğün sahibi ile havaya ateş ettikleri belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Davulcu ile yaralının kimin silahından çıkan kurşunlarla vurulduklarını belirlemek için çalışma devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)