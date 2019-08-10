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Şanlıurfa’da kurbanlık boğa zor anlar yaşattı
Şanlıurfa’da kurban pazarından bayramda kesilmek için alınan boğa, kent merkezinde sahibinin elinden kaçarak zor anlar yaşattı. Bir AVM’nin giriş kapısında vatandaşlara ve sahibine zor anlar yaşatan boğa, güçlükle yakalandı.
Asayiş 10.08.2019, 15:36
Şanlıurfa’da kurban pazarından bayramda kesilmek için alınan boğa, kent merkezinde sahibinin elinden kaçarak zor anlar yaşattı. Bir AVM’nin giriş kapısında vatandaşlara ve sahibine zor anlar yaşatan boğa, güçlükle yakalandı.
Yaşanan anlar cep telefonu kamerası ile vatandaşlar tarafından kaydedildi.(İHA)
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