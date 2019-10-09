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Şanlıurfa’da terör operasyonu: 66 gözaltı
Şanlıurfa merkez ile Birecik, Viranşehir, Halfeti, Ceylanpınar ve Siverek ilçelerinde terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlarda, aralarında HDP’li yöneticilerin de bulunduğu 66 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 09.10.2019, 14:14 09.10.2019, 14:20
Şanlıurfa merkez ile Birecik, Viranşehir, Halfeti, Ceylanpınar ve Siverek ilçelerinde terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlarda, aralarında HDP’li yöneticilerin de bulunduğu 66 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, Şanlıurfa merkez, Viranşehir, Ceylanpınar, Suruç, Halfeti, Birecik ve Siverek ilçesinde terör örgütü PKK/PYD lehine propaganda yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 66 şüpheli arasında HDP’li yöneticiler ile üniversite öğrencilerinin de olduğu öğrenildi. Terör operasyonunda gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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