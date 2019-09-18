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Şanlıurfa’da tonlarca pamuk alev alev yandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde hasadı yeni yapılan tonlarca pamuk yanarak kül oldu.

Asayiş 18.09.2019, 10:25 18.09.2019, 11:25
Şanlıurfa’da tonlarca pamuk alev alev yandı
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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde hasadı yeni yapılan tonlarca pamuk yanarak kül oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, Suruç ilçesine bağlı kırsal Kubik Mahallesi’nde çıktı. Hasadı yeni yapılan yaklaşık 8 ton pamuk, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Pamuk sahibi çiftçi Abdurrahman Ok, pamuk çuvalları arasından dumanların yükseldiğini fark ederek müdahalede bulundu. Çevredeki akrabalarıyla yangını söndürmeye çalışan çiftçi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında tonlarca pamuk küle döndü.

Çiftçi Abdurrahman Ok, pamuk tarlasını icara olarak tutuğunu ve 8 ton pamuğun yandığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

(Erhan Subaşı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #Suruç #Şanlıurfa
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